Twitter en Musk krijgen kritiek op blokkeren berichten in Turkije

Socialemediaplatform Twitter en topman Elon Musk hebben kritiek gekregen vanwege het besluit sommige berichten in Turkije te blokkeren in de aanloop naar de verkiezingen in het land. Het techbedrijf verklaarde dat die beslissing volgde op juridische druk en dat de bewuste berichten elders in de wereld wel te zien zijn. Maar volgens critici, onder wie de Amerikaanse politicus Adam Schiff, geeft Twitter daarmee toe aan verzoeken om censuur.