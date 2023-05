Een kwart van de Duitsers heeft „helemaal geen begrip” voor de grote landelijke spoorstaking van 50 uur in Duitsland die zondagavond begint. Dat blijkt uit een peiling die het Duitse persbureau DPA heeft laten uitvoeren. Door de staking die is uitgeroepen door spoorvakbond EVG komt het treinverkeer in Duitsland vrijwel plat te liggen. Ook internationale treinen van Nederland naar Duitsland kunnen niet rijden.