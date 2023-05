Op Verantwoordingsdag aanstaande woensdag, ook wel gehaktdag genoemd, wordt duidelijk hoe de Algemene Rekenkamer oordeelt over de uitvoering van de plannen van het kabinet. Twee jaar op rij was van te veel verplichtingen en uitgaven onduidelijk of ze wel rechtmatig waren. Het kabinet kreeg dan ook een flinke tik op de vingers van de Rekenkamer om de gebrekkige boekhouding.