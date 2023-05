Tweede Kamerlid Salima Belhaj (D66) stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van haar partij voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. „Het sterke sociaal-liberale geluid dat ik jarenlang in Rotterdam en in Den Haag heb laten horen wil ik nu luid en duidelijk in Europa laten doorklinken”, schrijft zij in een brief aan de leden van D66.