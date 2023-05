De ouders van een baby die zwaar is mishandeld en verkracht worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum, omdat het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank dat nodig achten voor een uitspraak kan komen in de zaak. De ouders worden verdacht van poging tot doodslag. De inhoudelijke zitting van 8 augustus is uitgesteld, omdat de rapportages over de onderzoeken dan nog niet klaar zijn.