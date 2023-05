LAKS ontvangt ruim 18.500 klachten op eerste dag eindexamens

Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn ruim 18.500 klachten binnengekomen over de centrale eindexamens, die donderdagochtend zijn begonnen. Dat zijn er minder dan vorig jaar op de eerste examendag, toen het LAKS een recordaantal van meer dan 30.000 klachten ontving. „Maar de klachten stromen online nog steeds binnen”, zegt een woordvoerder van de klachtenlijn van de scholierenorganisatie. „Het is in ieder geval duidelijk dat mensen ons weten te vinden.”