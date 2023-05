Zorgminister Conny Helder deelt de zorgen van de Tweede Kamer over problemen in de wijkverpleging, maar ze onderneemt volgens de oppositie vooralsnog weinig actie. De grootste problemen liggen volgens de Kamer bij de personeelstekorten en wachtlijsten in de wijkverpleging. Niet alleen de instroom van nieuwe wijkverpleegkundigen lijkt een lastige opgave, maar vooral ook het behouden van de werknemers.