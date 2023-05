Agractie Nederland wil duidelijkheid over hoe het er „daadwerkelijk” voor staat met de waterkwaliteit in ons land. Dat is van „cruciaal belang”, zegt de boerenactiegroep in een reactie op een advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), waarin staat dat het kabinet in actie moet komen om te zorgen voor genoeg schoon water in de toekomst.