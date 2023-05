Natuurmonumenten vindt dat de overheid meer moet bijdragen aan het ruimen van dode vogels die besmet zijn met vogelgriep. Nu zijn alle kosten voor rekening van de terreineigenaar waar een dode vogel ligt. Dat vindt de natuurbeschermingsorganisatie niet eerlijk, want de bestrijding van vogelgriep is volgens Natuurmonumenten in ieders belang.