Politie haalt bericht over afgestane baby offline

De politie heeft een socialmediabericht over een zeven maanden oude baby die door de vader en moeder zou zijn afgestaan offline gehaald. De politie laat donderdag weten dat de informatie in het bericht van woensdag op Instagram met de bijgevoegde foto om privacyredenen niet geplaatst had mogen worden. Bovendien was een deel van de informatie in het bericht niet correct. De politie in Flevoland gaat intern opnieuw praten over de richtlijnen voor het plaatsen van informatie op sociale media.