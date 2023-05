Luchtvaartmaatschappij KLM moet deze zomer een beperkt aantal vluchten van KLM Cityhopper schrappen. Dat heeft een woordvoerster bevestigd na eerder berichtgeving in De Telegraaf. De geschrapte vluchten van het onderdeel dat alleen binnen Europa vliegt zouden pas over enkele maanden worden uitgevoerd. KLM denkt zo alle klanten om te kunnen boeken als dat nodig is.