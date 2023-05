Het kabinet hoeft zich nog niet rijk te rekenen wat betreft steun voor het stikstoffonds, ter waarde van ruim 24 miljard euro. In de Tweede Kamer heeft de coalitie weliswaar een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Daar heeft de coalitie de BBB nodig, of de combinatie GroenLinks/PvdA. Beiden hebben in een lang debat nog geen steun toegezegd.