In het centrum van Amsterdam hebben groepen taxichauffeurs gedemonstreerd door op meerdere locaties met hun voertuigen de weg te blokkeren. Het verkeer stond hierdoor in een deel van het centrum enige tijd muurvast, net als een deel van het openbaar vervoer. Er is één taxichauffeur opgepakt, zijn voertuig is weggesleept, aldus een woordvoerder van de politie.