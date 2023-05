Bed-bad-brood moet gericht zijn op terugkeer; anders geen geld

Voor staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is het coalitieakkoord heilig. Daarom wil hij de bed-bad-broodregeling behouden en deze uitbreiden tot een landelijk dekkend netwerk, zoals in het regeerakkoord staat. Keiharde voorwaarde is wel dat de zogeheten Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) altijd gericht moet zijn op terugkeer van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, zoals VVD, D66, CDA en ChristenUnie als coalitie met elkaar hebben afgesproken.