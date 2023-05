Als de provincies „verstandig” zijn, kiezen ze 2030 en niet 2035 als deadline voor het halen van de stikstofdoelen, zegt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in de Tweede Kamer. Over het jaartal is momenteel veel discussie in Den Haag, vooral omdat het CDA zich tegen 2030 verzet.