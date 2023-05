Nijmegen geeft de weg over de Waalbrug in die stad maandag een nieuwe naam. Vanaf die dag heet de weg tussen Nijmegen en Lent de St. Titussingel als eerbetoon aan pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942), die maandag precies een jaar geleden door paus Franciscus heilig werd verklaard. De heilige Titus is eerder al uitgeroepen tot grootste Nijmegenaar aller tijden.