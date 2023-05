Taal: Bewapenen of wapenen

Een lezer die in de bouw werkt, vertelde me over zijn pogingen om collega’s duidelijk te maken wat het verschil is tussen wapening en bewapening. Terecht zegt hij ze dat bewapening is wat Oekraïne ten deel valt: het land wordt voorzien van wapens. En dat wapening heeft te maken met versterking van een bouwkundig element, met als bekendste voorbeeld: gewapend beton. Daarbij is het beton gestort rond een ijzeren vlechtwerk; het stalen skelet verstevigt de betonnen plaat.