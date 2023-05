Medisch technologiebedrijf Philips is niet van plan aandeelhouders te gaan compenseren voor de gedaalde beurskoers. Dat zei topman Roy Jakobs van de onderneming na afloop van de aandeelhoudersvergadering. „Daar kan alleen sprake van zijn als er iets is misdaan, maar daar is volgens ons geen sprake van.” Tegen een aandeelhouder zei Jakobs tijdens de vergadering al dat koersdalingen „horen bij aandelenbezit”.