COA zoekt nog naar centrum voor nareizigers in Noordoostpolder

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is nog steeds van plan een opvangcentrum voor nareizigers te openen in de gemeente Noordoostpolder. Volgens de gemeente ligt de zoektocht naar een locatie al maanden stil, omdat het COA geen antwoord geeft op nadere vragen naar hoe een geschikte locatie eruit moet zien. Het COA zegt dat er gesprekken gaande zijn over meerdere locaties in de Flevolandse gemeente en verwacht binnen niet al te lange tijd „een mooie oplossing”, aldus een woordvoerder.