Goldman Sachs heeft ingestemd met het betalen van 215 miljoen dollar om een einde te maken aan een langlopende rechtszaak. In die zaak werd de Amerikaanse zakenbank ervan beschuldigd vrouwen systematisch onder te betalen. De in New York gevestigde bank sloot de deal met de advocaten van de ongeveer 2800 vrouwelijke medewerkers die de zaak tegen Goldman Sachs hadden aangespannen.