De onrustige situatie in de RAI bij het stemmen van Turkse Nederlanders voor de verkiezingen in Turkije lijkt tekenend voor de „gespannen situatie” tussen de aanhangers van de verschillende partijen. „De kans dat de vechtpartij politiek gerelateerd was, is wel voorstelbaar”, zegt Christopher Houtkamp van onderzoeksinstituut Clingendael.