De politie heeft zes minderjarigen aangehouden die verdacht worden iemand op het spoor te hebben geduwd, vrijdagavond op station Bijlmer Arena in Amsterdam. Het gaat om jongens in de leeftijd tussen de 15 en 17 jaar oud uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Het slachtoffer is nog altijd spoorloos, aldus de politie.