In 2022 overleden 51 mensen door een arbeidsongeval. In het jaarverslag zegt de Arbeidsinspectie dat dit past in de trend van de laatste jaren waarbij het aantal doden tussen de vijftig en zeventig ligt. In 2021 waren het er zestig, in 2019 vielen de meeste doden door arbeidsongevallen van de laatste zes jaar, namelijk 71.