Dollar heeft invloed op ieders portemonnee

Wie vandaag de dag naar de Verenigde Staten gaat, treft het. De dollar is de laatste tijd ten opzichte van de euro flink in waarde gedaald en dat maakt een verblijf ginds goedkoper. Alles wat we er besteden, van een hotelovernachting tot een kop koffie, kost omgerekend in ons eigen betaalmiddel minder. We hoeven trouwens niet eens de oceaan over te steken om van het effect te profiteren. De benzineprijs bijvoorbeeld valt hier lager uit doordat ruwe olie wordt verhandeld in dollars; en dit laatste geldt voor veel geïmporteerde grondstoffen en producten. De Amerikaanse munt heeft op die manier invloed op ieders portemonnee.