De gemeente Rotterdam gaat maandag verder met het onderzoek naar de herkomst van de trillingen die bewoners van de Willemstoren in Rotterdam vrijdagavond voelden. Een woordvoerster van de gemeente zegt dat er nu geen acuut gevaar dreigt of reden is tot bezorgdheid. Eigenaar Vesteda zegt zelf ook onderzoek te zullen verrichten, laat een woordvoerder weten.