Van der Maat vindt sterke krijgsmacht belangrijk voor vrijheid

Een sterke krijgsmacht is belangrijk om te voorkomen dat vrijheid verloren gaat. Militairen zetten zich elke dag in voor alles waar wij voor staan. Door Nederland en onze bondgenoten te beschermen, door Oekraïne te ondersteunen en vorige week nog door mensen uit Soedan te halen. Maar we moeten zelf ook beseffen dat vrij zijn en blijven een voortdurend gevecht is. Dat heeft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) vrijdag in Wageningen gezegd bij de Nationale Herdenking Capitulaties 1945.