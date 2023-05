Nationale Herdenking op de Dam ordelijk verlopen

In het bijzijn van duizenden mensen is in Amsterdam de Nationale Herdenking gehouden op de Dam. Met een programma werd stilgestaan bij de burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De plechtigheid verliep rustig. Er was een handvol demonstranten aanwezig met posters om aandacht te vragen voor de situatie in Oeganda, maar zij waren stil tijdens de twee minuten stilte.