BBB en GroenLinks gaan in Overijssel door met formatie

De BoerBurgerBeweging (BBB) en GroenLinks in Overijssel denken dat ze met VVD, SGP en PvdA een coalitie kunnen sluiten om samen een nieuw college van Gedeputeerde Staten te vormen. Dat hebben formateurs Wout Wagenmans en Ingrid Geveke donderdagavond in een brief aan Provinciale Staten laten weten. Eerder donderdag maakte GroenLinks in Utrecht bekend dat er onoverkomelijke verschillen met BBB zijn, zodat ze niet samen in een coalitie kunnen plaatsnemen.