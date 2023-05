Onderzoek onthult extra details verstopte figuur op doek Vermeer

Medewerkers van het Metropolitan Museum of Art in New York zijn bezig met een onderzoek naar een schilderij dat Johannes Vermeer maakte van een slapend (dienst)meisje aan een tafel. Het was al bekend dat er een man op het kunstwerk heeft gestaan die is overgeschilderd. De figuur is nog met technische apparatuur te zien. Er zijn nu echter nog modernere technieken toegepast, waardoor er meer details zichtbaar konden worden gemaakt. Volgens The Art Newspaper zouden die er wel eens op kunnen duiden dat het om een kunstschilder gaat, mogelijk Vermeer zelf.