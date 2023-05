Autofabrikant Volvo Cars gaat 1300 kantoorbanen schrappen in Zweden. Het banenverlies vertegenwoordigt ongeveer 6 procent van de werknemers in Zweden. Volvo Cars, dat eigendom is van het Chinese Zhejiang Geely Holding Group, wil daarmee kosten besparen. Ook waarschuwt het bedrijf dat er binnenkort wereldwijd kostenbesparingsmaatregelen zullen volgen.