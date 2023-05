Bouwconcern BAM laat bij zijn kwartaalbericht niets los over eventuele financiële consequenties van het recente treinongeluk in Voorschoten. Bij het incident was een bouwkraan van BAM betrokken. De bestuurder van de bouwkraan overleed als gevolg van het ongeluk. BAM wil eerst het onderzoek naar het ongeluk afwachten, laat een woordvoerder weten.