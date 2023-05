Overijssel hoeft nog niet te handhaven tegen koeien in de wei

De provincie Overijssel hoeft nog niet op te treden tegen boeren die koeien in de wei laten lopen. Natuurorganisaties Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu wilden dat de provincie tegen negen bedrijven zou gaan handhaven, omdat zij zonder vergunning koeien buiten laten lopen en mest uitrijden op hun land. De Raad van State heeft woensdag echter bepaald dat de zaken bij zes van de negen bedrijven in orde zijn. Bij drie andere bedrijven hapert er misschien wel iets. Overijssel krijgt twaalf weken de tijd om dat nader uit te zoeken, aldus de hoogste bestuursrechter.