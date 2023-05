De zorgen van spoorbeheerder ProRail over vertraging bij de uitvoering van veel de spoorprojecten zijn niet nieuw voor de Nederlandse Spoorwegen. Een woordvoerder zegt enerzijds begrip te hebben voor de „moeilijke situatie” waarin ProRail verkeert. „Tegelijkertijd is dit geen goed nieuws voor de reizigers. We vertrouwen er daarom ook op dat ProRail er alles aan doet om zoveel mogelijk werk af te krijgen.”