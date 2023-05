Chipmaker NXP en taxidienst Uber stijgen op Wall Street

NXP behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op de kwartaalresultaten van de Nederlandse chipfabrikant. De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, die chips maakt voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf sprak zelf van solide resultaten. Het aandeel werd ruim 5 procent hoger gezet.