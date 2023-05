Bonden hebben loonbod Albert Heijn ontvangen, maar blijven staken

De bonden hebben dinsdag uiteindelijk toch een formeel loonbod ontvangen van Albert Heijn van 10 procent voor de medewerkers van de distributiecentra, zegt FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen. Dat is volgens hem echter nog steeds geen reden om de cao-gesprekken met het supermarktbedrijf te hervatten. „De stakingen zullen worden opgevoerd. De basis om verder te praten is geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Albert Heijn voldoet niet aan die randvoorwaarde”, zegt de vakbondsman.