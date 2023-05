JPMorgan Chase ging maandag vooruit op de aandelenbeurzen in New York, waar in tegenstelling tot de Europese markten op 1 mei wel wordt gehandeld. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de grote Amerikaanse bank zijn kleinere noodlijdende branchegenoot First Republic Bank heeft gekocht nadat die bank eerst door de toezichthouders in beslag was genomen. Het aandeel JPMorgan steeg 2,9 procent.