Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hoopt dat er snel een einde komt aan de reeks explosies in zijn stad. Hij laat in een reactie weten de situatie „zeer serieus” te nemen. „Ik hoop dat zo snel mogelijk de rust zal wederkeren”, zegt hij in een filmpje op Twitter, dat in de nacht van zondag op maandag is opgenomen tijdens een bezoek aan de Crooswijkseweg. In Crooswijk waren afgelopen week vier ontploffingen.