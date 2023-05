A. Bax uit Capelle aan den IJssel werd lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege veelvuldige kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Hij is meer dan 25 jaar ambtsdrager in de gereformeerde gemeente van Capelle aan den IJssel-West. Ook is hij actief voor de SGP en Gevangenenzorg Nederland. beeld Ellen Meijer