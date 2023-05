W. van Hartskamp en E.H. van Hartskamp-Dijkkamp uit Apeldoorn werden beiden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze waren zeventien jaar koster van de hersteld hervormde gemeente in Apeldoorn. Ook hadden ze jarenlang bestuursfuncties bij de Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem in Emst. E.H. van Hartskamp is hier nog steeds voorzitter. beeld David Hakkenberg