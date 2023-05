Sony zakt op Japanse beurs, veel beurzen gesloten

De Japanse aandelenbeurs won maandag terrein tijdens een relatief rustige handelssessie, waarbij Sony tot de grootste dalers behoorde. Veel beurzen in de Aziatische regio waren gesloten vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. Zo waren onder meer de Chinese en Zuid-Koreaanse financiële markten dicht. Ook in Europa blijven de beurzen in onder meer Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs gesloten. Op Wall Street wordt later op de dag wel gehandeld.