Het Witte Huis heeft foto’s vrijgegeven van sleutelmomenten in het Witte Huis tijdens de aanval in 2011 op het omheinde complex van Osama bin Laden, die daarbij werd doodgeschoten. The Washington Post heeft meer dan 900 foto’s verkregen van die dag en er 23 van gepubliceerd. De foto’s zijn op 1 mei 2011 gemaakt door officiële fotografen van het Witte Huis.