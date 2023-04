In de voorjaarsnota van het kabinet is extra geld vrijgemaakt voor de jeugdbescherming. Dit jaar komt er 43 miljoen euro extra bij. Vanaf volgend jaar gaat het om structureel 50 miljoen euro extra, blijkt uit de nota die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet zet hiermee naar eigen zeggen „een belangrijke stap om de problemen in deze sector structureel op te lossen.”