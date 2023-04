Schap probeert aanbrengen damwanden langs de Maas uit

Waterschap Aa en Maas gaat vanaf maandag uitproberen hoeveel trillingen en geluid het aanbrengen van damwanden langs de oevers van de Maas veroorzaakt. Een aannemer brengt bij Oijen en bij Dieden, beiden in Noord-Brabant, op verschillende manieren damwanden tot 15 meter diep de grond in. De proef moet uitwijzen hoe hinder voor omwonenden en schade aan huizen voorkomen kan worden als het dijkversterkingsproject langs de Maas echt van start gaat. Ook wordt berekend of de wanden stevig genoeg zijn.