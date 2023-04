Vrijwilligers plaatsen ruim 1700 foto’s op Canadees ereveld

Bij ruim 1700 graven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek bij Nijmegen worden zaterdag foto’s van de overledene geplaatst. De foto’s zijn in de afgelopen jaren verzameld door vrijwilligers van de stichting Faces to Graves, die probeert om alle 2617 gesneuvelde Canadese militairen die in Groesbeek zijn begraven een naam en een gezicht te geven. De foto’s blijven tot 22 mei staan, aldus Alice van Bekkum, voorzitter van de stichting.