Staking raakt honderden AH-filialen, impact verschilt per winkel

De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn raakt bijna de helft van de supermarkten van de keten, vooral in het noordoosten en zuidwesten van het land. Maar hoe groot de impact precies is verschilt per winkel, zegt Albert Heijn. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap veel leger is dan normaal, ook komt het voor dat mensen misgrijpen voor langer houdbare producten, zoals schoonmaakmiddelen, shampoo of diervoeding.