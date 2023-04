Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, ondanks dat de elektriciteitsprijzen weer zijn gedaald. De elektriciteitsprijzen begonnen vorig jaar flink te stijgen na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. Inmiddels laten de stroomprijzen volgens Vattenfall echter een daling zien en die trend werd ook in de eerste maanden van dit jaar voortgezet.