Microsoft flink hoger op Wall Street na sterke resultaten

Microsoft behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het grote Amerikaanse softwareconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook zag Microsoft de omzet van zijn belangrijke clouddiensten flink stijgen en verwacht het bedrijf dat de investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) zullen leiden tot een verdere omzetgroei. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van ruim 7 procent.