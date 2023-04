Medewerker politie Midden-Nederland ontslagen

De politie Midden-Nederland heeft een medewerker ontslagen omdat die zich langere tijd ernstig heeft misdragen. De bewuste medewerker was een leidinggevende. Het onderzoek startte na diverse meldingen over discriminerende en kwetsende uitspraken over vrouwelijke collega’s en bevolkingsgroepen, meldt de politie woensdag. Ook waren er meldingen van ongepast gedrag tegen collega’s, als racistisch taalgebruik, vloeken en het negeren of buitensluiten van collega’s.