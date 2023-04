Google-moeder Alphabet ziet omzet stijgen dankzij cloud

Alphabet, het moederbedrijf van techconcern Google, heeft in het eerste kwartaal de omzet licht zien stijgen. Volgens Alphabet is die groei onder meer te danken aan de cloudactiviteiten want de inkomsten uit advertenties waren vrijwel gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Google heeft te kampen met een zwakkere markt voor advertenties omdat bedrijven door de onzekere economie terughoudender zijn geworden met het plaatsen van onlinereclames.