Wie in aanraking komt met justitie hoeft meestal niet te vrezen dat een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt geweigerd. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) schrijft in een Kamerbrief dat slechts een klein gedeelte de verklaring niet krijgt. Meestal is de aantekening „niet relevant” voor het werk dat de aanvrager wil doen.